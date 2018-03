Estreia de Walking Dead – é dia de zumbi!

A nova temporada de Walking Dead começa a ser exibida no Brasil nesta terça-feira, 18, às 22h, pelo canal pago Fox. Com um reforço de zumbis – 900 no total, só para os primeiros quatro episódios – os sobreviventes terão que procurar um lugar mais tranqüilo para ficar, longe de Atlanta, tomada pelos mortos-vivos.

Para quem duvida do fôlego da série, o episódio de estréia da segunda temporada bateu o próprio recorde de audiência nos Estados Unidos e foi visto por 7,3 milhões de espectadores no domingo, 16. Segundo a AMC, se for levada em conta a reprise, que foi ao ar nesta segunda-feira, o número chega a 11 milhões. A marca supera o último episódio da primeira temporada, que bateu 6 milhões em 2010, e é a maior do canal.