Estreia de Game of Thrones registra maior audiência da série nos EUA

O retorno de Game of Thrones no último domingo rendeu à HBO uma das maiores audiências da emissora americana. O primeiro episódio da 2ª temporada registrou 3.9 milhões de espectadores, 53% acima da média de audiência do 1º ano, e 27% maior do que o recorde anterior da série. Durante o episódio, foi registrado um pico de 6.3 milhões. Os números representam um grande sucesso para um canal a cabo nos EUA.

Na estreia da 1ª temporada em abril de 2011 por exemplo, Game of Thrones alcançou 2.2 milhões de espectadores, aumentando para 3 milhões nos episódios posteriores.

Apesar de ser uma produção significativamente mais cara, o lançamento da nova temporada se saiu muito melhor do que os picos de audiência de Boardwalk Empire. A série de mafiosos chegou a 3 milhões de espectadores no episódio final da 2ª temporada, em dezembro de 2011.

Fonte: The Hollywood Reporter