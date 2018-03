Escritora que inspirou ‘True Blood’ vende os direitos de mais uma série de livros para TV

Mais uma obra de Charlaine Harris será transformada em programa de TV. A escritora americana cedeu os direitos da série de livros Harper Connelly Mysteries para o canal Syfy, que produzirá um show baseado no best-seller.

A série de 4 livros (Grave Sight, Grave Surprise, An Ice Cold Grave e Grave Secret) foi lançada em 2005, e conta a história de uma jovem mulher que foi atingida por um raio ainda adolescente. Mais tarde, ela descobre possuir habilidades especiais: ver e sentir as últimas memórias de pessoas mortas e descobrir locais por onde passaram antes de morrer.

No piloto escrito por Kam Miller (Law & Order: SVU), a protagonista Harper Connelly e seu meio-irmão Tolliver Lang tentam descobrir o paradeiro de uma adolescente desaparecida na pequena cidade de Ozarks. A série leva o título temporário de Grave Sight.

Charlaine Harris é mais conhecida por sua série de livros The Southern Vampire Mysteries, obra que inspirou a criação de True Blood, sucesso da HBO.

A emissora Syfy também encabeça um outro projeto baseado no romance de Stephen King de 1987 – Eyes of The Dragon (Os Olhos do Dragão no Brasil).

Fonte: EW