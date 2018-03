Eriq La Salle, de ‘ER’, é escalado para nova série da CBS

Alguém lembra dele?

Eriq La Salle, o doutor Peter Benson de ER (ou Plantão Médico) voltará à TV em uma nova série da CBS, Widow Detective. Bem, La Salle não sumiu totalmente da telinha. Após fechar o ciclo de seu personagem na série médica ( que ocorreu em 2002, mas fez 3 participações especiais em 2008 e 2009), o ator fez pontas em alguns shows – mais recentemente em A Gifted Man.

O drama policial é escrito Carol Mendelsohn, o grande nome por trás de CSI. O piloto conta a história do policial Denny (John Corbett), que depois de perder 3 parceiros durante uma ação, passa a ser o pai e o marido substituto para as famílias dos colegas. Eriq La Salle será Lutrell, o amigo fiel de Denny.

Elyes Gabel, Conor Leslie e Natalie Martienz também estão no elenco.

As informações são do The Hollywood Reporter.