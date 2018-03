Episódio final de ‘Private Practice’ terá casamento; confira fotos

[ATENÇÃO! O texto abaixo contém spoilers!]

O fim da série ‘nascida’ de Grey’s Anatomy será como nas novelas brasileiras: muita festa, gente feliz e, claro, casamento. A emissora americana ABC divulgou nesta semana várias fotos do episódio final de Private Practice, que vai ao ar por lá dia 22 de janeiro.

Nossa protagonista Addison Montgomery (Kate Walsh) se casará com o doutor bonitão Jake Reilly (Benjamin Bratt). A festa, que reúne praticamente todo o elenco da série, marca o retorno da ex-senhora Sam Bennett (Taye Tiggs), Naomi (Audra McDonald).

Para se chegar ao final feliz, Private Practice enfrentou antes crises internas do elenco, ao começar pelo anúncio da saída de Kate Walsh, em junho do ano passado. A atriz revelou sua decisão ao público dias depois da demissão de Tim Daly, que tinha um dos papéis principais da série. Mesmo assim, a criadora Shonda Rhimes afirmou na época que havia a possibilidade do show continuar sem sua estrela principal, fato que mais tarde não se concretizaria.

Entre idas e vindas, Private Practice dá adeus à TV depois de seis temporadas. A série estreou na telinha americana em 2007. Confira abaixo algumas fotos do episódio final: