Episódio final de Game of Thrones bate recorde nos EUA

O fim da segunda temporada de Game of Thrones, que foi ao ar neste domingo nos EUA, registrou o maior número de espectadores desde sua estreia, em 2011. A série obteve 4.2 milhões, um aumento de 38% em comparação à média de audiência da primeira temporada, que ficou em torno de 3 milhões. Com mais 910 mil espectadores ligados na reprise do episódio, o número total de público chegou a 5.1 milhões. O resultado é considerado ótimo para uma série de TV a cabo. E o sucesso de Game of Thrones já rendeu bons frutos: os criadores David Benioff e Dan Weiss assinaram contrato para duas novas temporadas. Com o próximo ano previamente confirmado, os fãs podem esperar por pelo menos mais 3 temporadas da história baseada nos livros de George R. R. Martin.

Fonte: Entertainment Weekly