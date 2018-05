Entourage vai virar filme

Os preparativos para a estreia da última temporada de Entourage trouxeram boas notícias para quem ficou triste com o fim da série. Os planos para transformar a atração da HBO em um filme parecem ter ficado sérios. Segundo a atriz Constance Zimmer (Dana Gordon), as conversas estão avançadas. “Acho que é mais que uma possibilidade. Eu realmente acho que vai acontecer”, disse à revista US Magazine, acrescentando que ainda não assinou nada.

A atriz ainda dá dicas de como pode ser o enredo do possível filme. O último episódio da série, que ainda não foi sequer escrito, deve dar o gancho para o roteiro do filme. “[A história] definitivamente termina de um jeito que você vai olhar para os personagens e pensar ‘oh, meu deus, e agora, o que acontece com eles'”, afirma Zimmer.

Constance Zimmer já fala do filme como um prolongamento da convivência com os colegas de elenco. “Acho que dá uma esperança saber que provavelmente haverá um filme. Quando o filme estiver pronto, aí sim será triste. Todos são amigos na vida real e não estaremos mais juntos. Também ficarei triste pelos personagens que não existirão mais”.

A última temporada de Entourage estreia dia 24 de julho na HBO norte-americana.