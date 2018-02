Emmy: ‘Mad Men’ e ‘American Horror’ recebem mais indicações

Foram anunciados nesta quinta-feira nos EUA os indicados ao Emmy 2012, a maior premiação da TV americana. Os grandes destaques foram as séries Mad Men e American Horror Story, que receberam o maior número de indicações: 17 cada. Em seguida vem Downtown Abbey, com 16 indicações; destaca-se logo depois a comédia Modern Family, com 14 no total.

Homeland foi a série que mais foi lembrada em uma temporada de estreia: 9 indicações para o 1º ano do show. As novas séries americanas Veep e Girls (que aliás, estreiam no Brasil na próxima semana, pela HBO) também receberam indicações.

A grande surpresa ficou por conta da indicação de Jon Cryer (o Alan Harper, de Two and a Half Men) como melhor ator em série de comédia. Ao longo de 9 anos de série, o ator nunca havia sido indicado. Que injustiça!

Veja abaixo a lista com os principais indicados:

Série dramática:

Boardwalk Empire

Breaking Bad

Downton Abbey

Game of Thrones

Homeland

Mad Men

Melhor atriz em série dramática:

Kathy Bates, Harry’s Law

Glenn Close, Damages

Claire Danes, Homeland

Michelle Dockery, Downton Abbey

Julianna Margulies, The Good Wife

Elisabeth Moss, Mad Men

Melhor ator em série dramática:

Hugh Bonneville, Downton Abbey

Steve Buscemi, Boardwalk Empire

Bryan Cranston, Breaking Bad

Michael C. Hall, Dexter

Jon Hamm, Mad Men

Damian Lewis, Homeland

Melhor ator coadjuvante em série dramática:

Aaron Paul, Breaking Bad

Giancarlo Esposito, Breaking Bad

Brendan Coyle, Downton Abbey

Jim Carter, Downton Abbey

Peter Dinklage, Game of Thrones

Jared Harris, Mad Men

Melhor atriz coadjuvante em série dramática:

Anna Gunn, Breaking Bad

Maggie Smith, Downton Abbey

Joanne Froggatt, Downton Abbey

Archie Panjabi, The Good Wife

Christine Baranski, The Good Wife

Christina Hendricks, Mad Men

Melhor ator convidado em série dramática:

Mark Margolis, Breaking Bad

Dylan Baker, The Good Wife

Michael J. Fox, The Good Wife

Jeremy Davies, Justified

Ben Feldman, Mad Men

Jason Ritter, Parenthood

Melhor atriz convidada em série dramática:

Martha Plimpton, The Good Wife

Loretta Devine, Grey’s Anatomy

Jean Smart, Harry’s Law

Julia Ormond, Mad Men

Joan Cusack, Shameless

Uma Thurman, Smash

Melhor série de comédia:

The Big Bang Theory

Curb Your Enthusiasm

Girls

Modern Family

30 Rock

Veep

Melhor atriz em série de comédia:

Zoey Deschanel, New Girl

Lena Dunham, Girls

Edie Falco, Nurse Jackie

Tina Fey, 30 Rock

Julia Louis-Dreyfus, Veep

Melissa McCarthy, Mike & Molly

Amy Poehler, Parks and Recreation

Melhor ator em série de comédia:

Alec Baldwin, 30 Rock

Don Cheadle, House of Lies

Louis CK, Louie

Jon Cryer, Two and a Half Men

Larry David, Curb Your Enthusiasm

Jim Parsons, The Big Bang Theory

Melhor ator coadjuvante em série de comédia:

Ed O’Neill, Modern Family

Jesse Tyler Ferguson, Modern Family

Ty Burrell, Modern Family

Eric Stonestreet, Modern Family

Max Greenfield, New Girl

Bill Hader, Saturday Night Live

Melhor atriz coadjuvante em série de comédia:

Mayim Bialik, The Big Bang Theory

Kathryn Joosten, Desperate Housewives

Julie Bowen, Modern Family

Sofia Vergara, Modern Family

Merritt Wever, Nurse Jackie

Kristen Wiig, Saturday Night Live

Melhor ator convidado em série de comédia:

Michael J. Fox, Curb Your Enthusiasm

Greg Kinnear, Modern Family

Bobby Cannavale, Nurse Jackie

Jimmy Fallon, Saturday Night Live

Will Arnett, 30 Rock

Jon Hamm, 30 Rock

Melhor atriz convidada em série de comédia:

Dot-Marie Jones, Glee

Maya Rudolph, Saturday Night Live

Melissa McCarthy, Saturday Night Live

Elizabeth Banks, 30 Rock

Margaret Cho, 30 Rock

Kathy Bates, Two and a Half Men

Melhor reality show de competição:

The Amazing Race

Dancing With the Stars

Project Runway

So You Think You Can Dance

Top Chef

The Voice

Melhor minissérie ou filme para TV:

American Horror Story

Game Change

Hatfields & McCoys

Hemingway and Gellhorn

Luther

Sherlock: A Scandal in Belgravia

Melhor ator em filme para TV ou minissérie:

Kevin Costner, Hatfields & McCoys

Benedict Cumberbatch, Sherlock: A Scandal in Belgravia

Idris Elba, Luther

Woody Harrelson, Game Change

Clive Owen, Hemingway and Gellhorn

Bill Paxton, Hatfields & McCoys

Melhor atriz em filme para TV ou minissérie:

Connie Britton, American Horror Story

Ashley Judd, Missing

Nicole Kidman, Hemingway and Gellhorn

Julianne Moore, Game Change

Emma Thompson, The Song of Lunch

A cerimônia de premiação será no dia 23 de setembro. Clique aqui para ver a lista completa de indicados no site da academia.