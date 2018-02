Elenco de ‘Malcolm in the Middle’ se reúne após 6 anos

Os fãs saudosos da família disfuncional mais engraçada da TV podem matar um pouquinho da saudade de Malcolm in the Middle, série que foi ao nos EUA entre 2000 e 2006, e durou sete temporadas. Exibida pela Fox, a comédia também foi transmitida pelos canais abertos brasileiros.

O reencontro, que ocorreu neste mês, foi anunciado pelo ator Frankie Muniz (o Malcolm, personagem principal) em seu twitter. Na foto estão Justin Berfield (segurando a foto de Eric Per Sullivan, o Dewey), Frankie Muniz, Christopher Masterson (Francis), além de Jane Kaczmarek (Lois) e Bryan Cranston, que foi o pai bonzinho Hal (difícil imaginar que ele, alguns anos depois, teria um papel tão diferente em Breaking Bad!).

Segundo Muniz, esta foi a primeira vez que o elenco se reuniu depois de seis anos. Durante as sete temporadas, Malcolm in the Middle ganhou sete prêmios Emmy e obteve sete indicações ao Globo de Ouro.

Fonte: The Huffington Post