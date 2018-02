Vem aí o Emmy 2011

Os indicados ao Emmy foram divulgados hoje, com poucas surpresas entre favoritos. Mad Men disputa 19 prêmios, entre eles o de melhor drama – com Dexter, The Good Wife, Boardwalk Empire, Game of Thrones e Friday Night Lights -, melhores atores principais e coadjuvantes, melhor elenco e melhor roteiro.

Modern Family concorre a 17 prêmios. Entre os principais, os mesmos de Mad Men exceto pelo gênero, que é comédia.

The Office, 30 Rock, Glee e Modern Family repetiram o feito de 2010 e brigam pelo título de Comédia Mais Fantástica deste ano com Parks and Recreation e The Big Bang Theory.

A minissérie Mildred Pierce recebeu o maior número de indicações, 21 ao todo, incluindo melhor atriz para Kate Winslet.

Os premiados serão anunciados em 18 de setembro. A festa terá apresentação da atriz Jane Lynch, a treinadora Sue Sylvester de Glee, que concorre novamente a atriz coadjuvante de comédia, prêmio que ela ganhou no ano passado.

Reações… ou O que há de mais emocionante na notícia

A Hollywood Reporter, como sempre, já pegou a reação dos atores. Aqui as melhores, mais cínicas, bizarras ou engraçadinhas, você decide:

Alec Baldwin, melhor ator, 30 Rock: “Estou muito grato a Academia e espero ansiosamente pela 6ª temporada de 300 Rock” – e não era ele que estava acabando com a série outro dia?

Hugh Laurie, melhor ator, House: “Estou muito empolgado. Vou colocar um coelho inteiro no meu chaveiro” –Laurie, o mais humilde, precisa de sorte

Jim Parsons, melhor ator The Big Bang Theory: “A única coisa que passou pela minha cabeça é que eu preciso comprar um smoking. Eu atingi um ponto de ansiedade máximo de uma pessoa que não gosta de comprar roupas” – então tá!

Johnny Galecki, melhor ator The Big Bang Theory: “Não me orgulho disso, mas eu estava com a minha namorada e um celular sem bateria e levou um tempo para me acharem e contarem a novidade. Eles estão meio frenéticos. Tenho que ligar para a minha mãe, tomar um leite e tirar um cochilo, não necessariamente nesta ordem” – ironia, o nosso forte

Martha Plimpton, melhor atriz, Raising Hope: “Acordei esta manhã com a maravilhosa notícia de que fui indicada ao Emmy e com um chuveiro cheio de cocô de cachorro. Aparentemente meu cachorro se empolgou tanto que teve uma diarreia instantânea. Sou verdadeiramente grata aos jurados do Emmy por me incluírem na companhia de mulheres extraordinárias. Cada uma delas é uma verdadeira heroína para mim. Também sou muito grata a Greg Garcia que criou esse fantástico personagem e esse programa maravilhoso. Agora, se vocês me dão licença, tenho que ir limpar essa quantidade enorme de coc ô de cachorro do meu chuveiro. Yay!” – era para ser engraçado?