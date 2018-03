E no Emmy… Charlie Sheen e Ashton Kutcher juntos

Elegante e ponderado, Charlie Sheen apareceu na festa do Emmy que aconteceu neste domingo, 18, e fez questão de elogiar Two and a Half Men durante a premiação.

Nos bastidores, Sheen bateu um papo com seu sucessor, Ashton Kutcher. Depois postou as fotos em seu site e no twitter. “Dando conselhos ao garoto @aplusk (perfil de Kutcher)” , escreveu.



O jovem ator agradeceu e desejou boa sorte a Sheen em seu programa no Comedy Central, que estreia hoje à noite nos EUA junto com a nova temporada de Two and a Half.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Leia também:

Onde está Charlie Sheen?



Sheen entregou o prêmio de melhor ator de comédia a Jim Parsons de Big Bang Theory – outra série de Chuck Lorre – e surpreendeu ao mencionar sua ‘ex-série’: “Sei que continuarão fazendo uma televisão de alta qualidade”, disse.

[kml_flashembed movie=”http://www.youtube.com/v/vwGqj3-J_wo” width=”425″ height=”350″ wmode=”transparent” /]