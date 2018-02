Drama ‘Vegas’ estreia no Brasil pelo canal Space

Chega ao Brasil nesta terça-feira a série Vegas, que retrata o mundo do crime e da jogatina na cidade que é cara do dinheiro e do glamour. Ambientada na década de 1960, a produção é baseada na história real de um homem da lei que tenta acabar com a máfia da região. A série criada por Nicholas Pileggi e Greg Walker conta com elenco principal de peso: de um lado, Dennis Quaid é o xerife Ralph Lamb, fazendeiro que luta para acabar com a corrupção. De outro, está Michael Chiklis (ex- The Shield) na pele do impetuoso gângster Vincent Savino. O palco da batalha é o deserto de Las Vegas, que aos poucos é ocupado por grandes hotéis e cassinos.

Vegas teve uma bela estreia nos EUA em setembro do ano passado: Quase 15 milhões de espectadores acompanharam o primeiro episódio do drama. Com o passar das semanas, a audiência estacionou na média de 11 milhões, resultado considerado muito bom para uma grande emissora como a CBS (a mesma que exibe The Big Bang Theory).

A série conta no elenco com Carrie-Anne Moss (Matrix), Jason O’Mara (Terra Nova) e Sarah Jones (Alcatraz). Com um elenco desse dá para perder a estreia???

Vegas vai ao ar nesta terça-feira, às 21h, no canal Space.