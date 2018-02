‘Downton Abbey’ tem novo trailer divulgado

A produção angloamericana Downton Abbey, cuja terceira temporada estreia no Reino Unido em 16 de setembro (nos EUA só janeiro), divulgou um novo vídeo. A série que conta a história da família aristocrata Crawley, na Inglaterra do início do século XX, caiu no gosto do público americano, cravando uma média de 4 milhões de espectadores, número considerado ótimo para a PBS, emissora pequena de TV digital.

O trailer da terceira temporada já revela o clima da família Crawley e de seus empregados, no grande castelo de Yorkshire: Sir Anthony Strallan se declara à Edith – “Você trouxe de volta a minha vida”. Thomas tem a oportunidade de espiar o novo criado, que estava seminu (será que ele consegue alguma coisa?). E a família continuará tentando sobreviver à fase em que não há mais tanto dinheiro. Assista abaixo o trecho: