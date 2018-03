Dexter: Ray Stevenson será o mais novo “vilão” na próxima temporada

Ray Stevenson (O Livro de Eli, Thor, Os Três Mosqueteiros) está confirmado para a sétima temporada de Dexter, que tem estreia confirmada para o dia 30 de setembro.

O ator, que interpreta personagens durões no cinema, será o líder de uma organização criminosa russa na série, e terá um bom espaço em vários episódios. O público ainda poderá ver Stevenson no filme G.I Joe: A Retaliação (produção quase finalizada) e na sequência de Thor, confirmada para 2013.

[SPOILER!!!] Dexter, cuja sexta temporada chegou ao fim nos EUA em dezembro de 2011, deixou o público perplexo ao terminar com a irmã do serial killer Debra (Jennifer Carpenter) descobrindo o grande segredo de Dexter (Michael C. Hall), no momento em que ela percebe sentir ‘algo mais’ pelo irmão adotivo. Quem não está ansioso para que setembro chegue logo???

Fonte: EW