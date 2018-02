Dexter: divulgados os 2 primeiros minutos da nova temporada

A emissora americana Showtime resolveu aliviar um pouco a curiosidade dos fãs e liberou nesta quinta-feira os 2 primeiros minutos da sétima temporada de Dexter, que estreia nos EUA dia 30 de setembro.

O sexto ano terminou quando o grande segredo de Dexter (Michael C. Hall) foi descoberto pela irmã, Deb (Jennifer Carpenter), que o pegou em plena ação, matando o seu último arquiinimigo Travis Marshall (Colin Hanks).

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

No trecho abaixo (em inglês), Dexter, que costuma ser bastante frio em momentos de pressão, se vê desesperado ao tentar explicar à Deb o que estava fazendo. Ele diz que foi até o local realizar um trabalho forense, mas Travis apareceu e ele teve que se defender. O duro vai ser explicar o que o corpo do serial killer está fazendo em cima do altar, enrolado em plástico, com uma faca enterrada no peito.

“Eu perdi a cabeça…há muita raiva dentro de mim”. Será que Dexter se safa dessa?

“Como especialista forense, é da minha natureza não deixar rastro.”

Não deu ainda mais curiosidade???

Dexter retorna para a sétima e penúltima temporada no dia 30 de setembro, nos EUA. No Brasil, a série é exibida pelo canal FX.