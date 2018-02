“Dexter acaba depois da oitava temporada”, diz produtora

Pois é, o fim pode estar chegando para Dexter. Em entrevista ao site de entretenimento americano TV Guide, a produtora-executiva da série Sara Colleton afirmou nesta terça-feira que “Dexter vai definitivamente terminar depois da oitava temporada”. O show, cuja sétima temporada começa em setembro, havia sido renovado por mais 2 anos em 2011. Bom, da forma como o último episódio terminou, já era de se esperar que Dexter partisse para uma fase conclusiva.

A série estrelada pelo ótimo Michael C. Hall fará parte da galeria de bons shows finalizados e que deixarão saudade. Recentemente, a Showtime anunciou o término de outro show produzido pelo canal: Weeds, também após a oitava temporada (que aliás estreia no próximo domingo, nos EUA). Não podemos nos esquecer de que House e Desperate Housewives deram o último suspiro depois de 8 anos de vida. Será a maldição da oitava temporada?

Brincadeiras à parte, o fato é que Dexter é uma ótima série que, com ousadia e a ótima interpretação de Michael C. Hall no papel do serial killer por quem todos torcem, incentivou com sua originalidade a produção de shows com temas polêmicos e inovadores. Deixará saudade.