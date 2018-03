Desperate Housewives: produtor revela quem morrerá na série!

E parece que o imbróglio envolvendo o processo da atriz Nicollette Sheridan (a falecida Edie Britt) contra o criador da série Marc Cherry – ela afirma ter sido agredida pelo produtor durante as gravações do show, em setembro de 2008 – não é a única bomba jogada no mundo das Desperate Housewives. [SPOILER] Marc Cherry revelou nesta quinta-feira quem não sobreviverá até o fim da série: a vítima é o pobre Mike Delfino (James Denton). A chamada para episódio que será exibido nos EUA neste domingo, dia 11, mostra 5 personagens, e avisa que um deles “morrerá nas próximas 24 horas”.

Em entrevista a uma revista americana, James Denton afirmou que, quando Cherry o chamou para conversar, não imaginava que seria para discutir a morte de seu personagem, já tão perto do fim da série. Mas tudo deu certo. O ator disse que Cherry foi gentil ao abordar o assunto e os dois se entenderam. Segundo Denton, a única coisa que ele lamenta é perder o final da “festa”.

Uma coisa ele garante: A despedida de Mike a Susan (Teri Hatcher) será bem emocionante. Vamos aguardar!