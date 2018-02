Dallas volta à TV com novas intrigas familiares

Porque o bom dramalhão é aquele cheio de armadilhas entre inimigos, confabulações secretas, inveja, ambição, triângulos amorosos e dinheiro, muuuuito dinheiro. Adicione todos esses ingredientes ao convívio familiar e pronto, você tem Dallas. Uma das séries de maior sucesso dos EUA entre 1978 e 1991 está de volta à TV (estreia hoje no Brasil, às 22h, pelo canal Warner) trazendo antigas e novas intrigas.

Em Dallas 2012, o velho e o novo se encontram – já na abertura do show, a produção optou por manter a trilha que foi tão ouvida durante 14 anos. De ritmo grandioso, típico de shows dos anos 1980, a música se contrapõe às imagens modernas da nova Dallas. Se em 1978 ouvia-se falar somente em gado e petróleo, hoje o drama aborda assuntos que fazem parte do nosso tempo: a tecnologia chegou às grandes fazendas, e o termo energia alternativa entrou para o vocabulário da série. Tudo misturado ao tradicional charme do sotaque texano, além dos imensos chapéus de cowboy. Como poderiam faltar?

Dallas 2012 centra-se na nova geração da família Ewing, que por muitos anos dominou a indústria do petróleo. Temos de volta o envelhecido mas ainda forte J.R. Ewing (Larry Hagman), que junto com seu ambicioso filho John Ross (Josh Henderson) tentará se apossar do Rancho Southfork (e seus milhões de litros de petróleo escondidos no subsolo), que hoje está nas mãos do tio Bobby (Patrick Duffy). O bom-mocismo de Bobby na versão original da série foi passado para o filho Christopher, jovem inteligente e idealista cujo grande sonho é ver o nome da família ser reerguido com negócios de energias alternativas. Mas para isso, o bom rapaz terá que enfrentar a fúria e ambição do primo egoísta e bonitão John Ross, louco para perfurar as terras de Southfork. Vem muito drama por aí.

Conheça os novos e antigos personagens

1. J.R. Ewing – Aos 80 anos, Larry Hagman volta a interpretar o vilão que lhe deu grande fama (mais do que a antiga série Jeannie é um Gênio). Apesar de bem mais velho e doente, J.R. não perdeu a sagacidade quando o assunto é dinheiro. O homem ainda dará muito trabalho ao irmão Bobby.

2. Bobby Ewing – Os problemas de saúde levam o Ewing mais bonzinho (interpretado por Patrick Duffy) e repensar sua vida e nas relações familiares. Bobby tenta uma reconciliação com o irmão mais velho, mas logo percebe que as brigas não acabaram. Tem esperança de que a família pode mudar se o filho Christopher e o sobrinho John Ross voltem a se entender.

3. Sue Ellen Ewing – Linda Gray também volta a encarnar o famoso papel na nova versão de Dallas. Separada de J.R., Sue Ellen agora tem grandes ambições, como tornar-se governadora do Texas. Enquanto a hora não chega, ela se ocupará ajudando o filho John Ross a reconquistar o império dos Ewing.

4. John Ross Ewing – Parte da nova geração Ewing, John Ross (ex-Desperate Housewives Josh Henderson) é o ambicioso filho de J.R. e Sue Ellen. Mimado, cresceu acreditando que iria herdar a indústria de petróleo da família. Determinado a seguir o mesmo caminho do pai, John Ross quer provar que pode ser tão competente nos negócios como J.R. foi um dia. Para isso contará com a ajuda da namorada Elena Ramos, amiga de infância.

5. Christopher Ewing – Filho adotivo de Bobby e de sua primeira esposa Pamela (interpretada na primeira versão por Victoria Principal). Desde pequeno, é ‘acusado’ pelo primo John Ross de não ser um “Ewing de verdade”. Christopher (Jesse Metcalfe) grande vontade de provar o seu valor, e levantar o nome da família. Ele e o primo chegaram a ser amigos, mas a relação não durou muito. Além da rivalidade nos negócios, os dois disputaram a atenção de Elena (Jordana Brewster) filha da empregada da família e amiga de infância dos primos. Christopher e Elena foram noivos, mas a moça o largou no dia do casamento. Decepcionado, Christopher viaja à Ásia para pesquisar negócios em novas energias, e acaba conhecendo a a atual noiva Rebecca.

6. Elena Ramos – Filha da antiga empregada da família Ewing, Elena (Jordana Brewster) cresceu com Christopher e John Ross. Após terminar o romance com Christopher, vai morar no México, mas decide voltar quando John Ross vai buscá-la e declara seu amor. Formada em Fontes de Energia, ajudará o novo namorado a construir um império.

7. Rebecca Sutter – Noiva de Christopher, Rebecca (Julie Gonzalo) perdeu os pais ainda criança, e foi criada sozinha com o irmão Tommy. Conheceu Christopher em um trem de Hong Kong, e logo se apaixonou. No Rancho Southfork, fará de tudo para se encaixar na família Ewing.

8. Ann Ewing – Terceira esposa de Bobby, Ann (Brenda Strong) o conheceu através de Sue Ellen. Bonita e de temperamento calmo, ela sempre está ao lado do marido para apoiá-lo. Mas a personalidade quieta engana: quando se trata de armas, Ann sabe atirar como ninguém.

A Família Ewing, Antes e Depois – Veja as relações familiares da antiga e nova Dallas

Dallas estreia nesta segunda-feira, às 22h, na Warner. Você também pode acompanhar a série original de segunda à sexta no canal Viva, às 21h30.