Dallas terá 2ª temporada

O canal americano TNT decidiu renovar Dallas para 2ª temporada (ou 16ª, para os fãs da versão antiga). A mais nova aposta da emissora, que trouxe de volta estrelas como Larry Hagman, Patrick Duffy e Linda Gray, tem conquistado uma média de quase 7 milhões de espectadores desde sua estreia nos EUA.

Os números de Dallas têm agradado os executivos da TNT. “Dallas representa um sucesso em todos os níveis: roteiro, direção inteligente, ótimas performances tanto da nova geração de atores como dos veteranos que retornaram à série”, disse o representante do canal Michael Wright.

A temporada de estreia do show é exibida no Brasil pela Warner. Nos EUA, o episódio final do primeiro ano de Dallas vai ao ar dia 1º de agosto.