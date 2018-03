Da telinha para a telona: conheça alguns atores de cinema que ganharam fama em séries de TV

Ashton Kutcher (That 70’s Show) e Katherine Heigl (Roswell/ Grey’s Anatomy) são alguns exemplos de atores que iniciaram a carreira tentando uma grande chance na TV, mas logo depois conseguiram um bom espaço no cinema. Muitos acabam voltando para a telinha depois de um certo tempo; outros, como a atriz Lucy Liu (Ally Mcbeall) vivem entre fazer TV e filmes. Mas há casos em que o ator sai da TV para nunca mais voltar, como Michelle Williams e Leonardo DiCaprio. Seguem abaixo exemplos de artistas que tiveram seu início na TV. Aposto que alguns deles você nem imaginava que um dia estiveram na telinha!

Jodie Foster

A atriz que a gente costuma ver em personagens fortes e inesquecíveis – como a adolescente prostituta no filme cult Taxi Driver – um dia foi um bebê loirinho em um comercial da Coppertone, na década de 1960:

Algum tempo mais tarde, Jodie Foster já demonstrava talento na série Julia, de 1969:

Leonardo DiCaprio

Antes de papéis importantes no cinema, como Gilbert Grape, O Despertar de um Homem, Prenda-me Se For Capaz e A Origem, entre outros, o ator de 37 anos ganhou notoriedade na série Growing Pains, de 1991 (ele já havia participado de séries como Parenthood e Roseanne). Mas antes de ser um destaque mirim na TV, Leonardo DiCaprio fez uma ponta em The New Lassie, de 1990:

Michael J. Fox

Começou com pequenas participações na TV em 1973, mas o grande papel fixo veio em 1982, na série Family Ties (Caras e Caretas), como o jovem Alex. Logo depois Fox ganharia o papel principal na trilogia cult De Volta para o Futuro. Depois de alguns trabalhos no cinema, o ator voltaria para a TV ainda nos anos 1990, conseguindo se destacar em Spin City (1996) e Boston Legal. Após ser diagnosticado com Mal de Parkinson, Michael J Fox faz pequenos papéis na telinha – atualmente grava alguns episódios de The Good Wife. Abaixo, um trecho de Family Ties:

Brad Pitt

Antes de Seven, O Clube da Luta, Bastardos Inglórios e muitos outros filmes, Brad Pitt tentava papéis na TV na década de 1980. Fez pontas em Growing Pains, Anjos da Lei e na série Dallas, entre 1987 e 1988:

George Clooney

Muitos sabem que George Clooney ganhou notoriedade como o médico bonitão Doug Ross de ER (Plantão Médico). Mas o fato é que Clooney já havia feito vários outros trabalhos na TV (ele começou ainda criança no show do pai, o The Nick Clooney Show, de 1968). Na década de 1980, fez pontas em séries como Riptide, E/R (não, não é Plantão Médico!), Roseanne e Street Hawk, de 1985:

Michelle Williams

Conhecida na TV como a Jen Lidley de Dawson’s Creek (1998), a hoje Marilyn Monroe Michelle Williams já fazia pequenos filmes e algumas participações na TV na década de 1990. Mas a estreia dela como atriz foi em Baywatch, em 1993:

Johnny Depp

Antes de virar Jack Sparrow, Edward Mãos de Tesoura, Don Juan, Donnie Brasco, Willy Wonka e Cry-Baby (alguém lembra desse filme bizarro???) Johnny Depp chegou a fazer alguns filmes na década de 1980, como Platoon e A Hora do Pesadelo. Mas o ator só ganhou destaque na série Anjos da Lei (1987), como o rebelde Tom Hanson (o trecho abaixo tem a participação de Brad Pitt):

Tom Hanks

Conhecemos Tom Hanks como ganhador de Oscars, o ator cujos papéis são tocantes e profundos, como em Filadélfia e Forrest Gump, entre muitos outros. Mas em 1980 ele fingia ser uma mulher para ter onde morar na série Bosom Buddies:

Woody Harrelson

Conhecido por seus papéis no cinema, como em Proposta Indecente, Assassinos por Natureza, Homens Brancos não Sabem Enterrar e O Povo contra Larry Flint, Woody Harrelson era o engraçado Woody Boyd, da série Cheers (1985), programa estrelado também por Ted Danson e Kirstie Alley:

Denzel Washington

O ganhador de Oscar Denzel Washington é conhecido por seus grandes papéis em filmes como Hurricane, Colecionador de Ossos, O Diabo Veste Azul, entre outros, mas na década de 1980, o ator tentava sua grande chance em filmes para TV e em programas. O primeiro personagem de destaque foi na série St. Elsewhere, em 1982:

Robin Williams

Antes de ganhar destaque no filme Bom Dia Vietnã (1987), o ator e comediante Robin Williams se revezava entre séries e filmes para a TV. Seu primeiro papel fixo na telinha foi no programa Mork & Mindy, de 1978:

Jennifer Aniston

Muita gente acredita que a carreira de Jennifer Aniston começou com Friends, em 1994. Bom, foi o papel da vida dela, já que graças a essa saudosa série, a atriz conseguiu espaço no cinema. Mas no fim da década de 1980, Jennifer Aniston já tentava sua grande chance na TV, participando de séries como Molloy (1990) e Ferris Bueller (1990):

John Travolta

Antes de ficar famoso em filmes como Grease – Nos Tempos da Brilhantina, Olha Quem Está Falando e no ótimo Pulp Fiction, John Travolta era um jovem ator na década de 1970 que fazia pequenos papéis na TV, até ganhar um personagem fixo em Welcome Back, Kotter, de 1975:

Clint Eastwood

Clint Eastwood é hoje um respeitado ator e grande diretor de cinema. Mas na década de 1950, o jovem bonitão fazia pequenas pontas em filmes para TV. Sua grande chance surgiu em 1959, na série cowboy Rawhide:

Will Smith

Antes de estrelar filmes como Independence Day, MIB – Homens de Preto, Bad Boys, Eu Sou a Lenda, entre tantos outros, Will Smith era um engraçado adolescente do “gueto” que foi morar com o tio rico na série Fresh Prince of Bel-Air (Um Maluco no Pedaço), de 1990:

Joseph Gordon-Levitt

Para encerrar esse longo post, vamos falar do ‘ator do momento’ Joseph Gordon-Levitt, que é hoje conhecido por invadir sonhos alheios em Inception (A Origem) e por ter sofrido uma grande decepção amorosa em 500 Dias com Ela. Mas desde o fim da década de 1980 o então ator mirim fazia filmes para TV e participava de séries como Roseanne e Family Ties. Sua grande chance foi na engraçadíssima série 3rd Rock from The Sun (1996) como o estranho adolescente alien Tommy:

Na próxima semana, este blog falará dos atores que fizeram o caminho inverso: saíram do cinema para tentar a TV.