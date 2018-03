Criadora de ‘Grey’s Anatomy’ relembra em entrevista a polêmica saída de Katherine Heigl

Shonda Rhimes, criadora da série Grey’s Anatomy, resolveu desabafar no sofá da apresentadora Oprah Winfrey na última sexta-feira, ao lembrar da polêmica saída de Katherine Heigl do show, em 2008. “Foi um golpe”, revelou durante a entrevista.

Há quatro anos, Heigl recusou se candidatar ao Emmy, depois de ganhar o prêmio em 2007, dizendo “que não a haviam oferecido um bom material para trabalhar”. “Isso machucou”, confessou Rhimes à Oprah. “Mas de alguma forma, não fiquei surpresa. Quando as pessoas mostram como são, acredite nelas”. Na época, a criadora de Grey’s disse em uma entrevista que não esperava aquela reação da atriz, mas confirmou que ela já havia pedido para gravar menos episódios para se dedicar à carreira no cinema. Logo depois, Heigl deixou a série.

Mas a opinião da atriz sobre Grey’s Anatomy parece ter mudado no início do ano, quando disse ao E! Online que adoraria saber como sua personagem Izzie estaria hoje. Heigl chegou a conversar sobre um possível retorno. Em resposta, Shonda Rhimes falou ao TV Guide que achou “bom saber que ela estava apreciando a série”. No entanto, completou: “Nós estamos no caminho certo, e mudá-lo agora não é algo em que estamos interessados no momento”. Ou seja, por enquanto Izzie não voltará, fãs de Katherine Heigl. Ellen Pompeo, ex-colega de elenco, também afirmou durante uma entrevista neste ano que a série vai muito bem sem a Izzie. Bom, não exatamente nestas palavras, mas a intérprete da doutora Meredith também deixou claro que não estaria interessada neste retorno.

O único ator do elenco que demonstrou vontade de ver Izzie de volta foi Patrick Dempsey (Derek). Segundo ele, “a história de Izzie não foi resolvida. Acho que seria bacana para os fãs que a personagem tivesse um desfecho”.

Quem sabe em um futuro Shonda Rhimes resolva dar esse desfecho à Izzie? É o que nós, fãs, esperamos!

