Criadora de “30 Rock” admite que fim da série está próximo

Os fãs de 30 Rock já podem se preparar para uma triste despedida. Tina Fey, atriz e criadora da série afirmou em entrevista ao programa americano The View que o fim de 30 Rock “pode estar no horizonte”. Ela ainda negou que Alec Baldwin abandonará o show mais cedo, numa tentativa de acabar com os boatos surgidos após alguns comentários feitos pelo ator. “Pelo que sei, ele não vai deixar a série. Ficaremos todos juntos até o fim”, disse. “Acho que talvez ele queira dizer que o fim do show está próximo. Afinal, estamos no sexto ano”.

Tanto Tina Fey como Alec Baldwin já fecharam contrato para a sétima temporada. De acordo com a revista EW, o próximo ano deverá ser o último. E a tese é reforçada pela queda de audiência de 30 Rock em relação a temporadas anteriores. No início de abril, por exemplo, a série não passou de 2.1 milhões de espectadores.

Fonte: The Huffington Post