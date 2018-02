Criador de Desperate Housewives produz nova série

Da série sobre donas de casa desesperadas para um novo projeto sobre empregadas dissimuladas. Marc Cherry, criador de Desperate Housewives, não ficou muito tempo “de luto” pelo fim do show que colocou no topo divas como Teri Hatcher e Eva Longoria. Ele já está produzindo uma nova série que centra-se em (déjà vu?) 5 mulheres.

O novo show será bancado pelo canal americano a cabo Lifetime, e conta a história de 5 empregadas domésticas ambiciosas que trabalham para os ricos & famosos de Los Angeles – daí o nome Devious Maids (ou “Empregadas Desonestas”, em tradução livre).

No elenco, a nova série conta com Susan Lucci (mais conhecida por seu papel como Erica Kane em All My Children), além de Ana Ortiz (Ugly Betty), Judy Reyes (Scrubs), Dania Ramirez (Entourage), Roselyn Sanchez (Without a Trace), Brianna Brown (Homeland), Rebecca Wisocky (American Horror Story), Tom Irwin (Grey’s Anatomy), entre outros.

Baseado na novela mexicana Ellas son la Alegría del Hogar, Devious Maids terá 13 episódios, mas só deve estrear em 2013.

Fonte: EW