Criador de ‘Bones’ garante que série não será cancelada

Hart Hanson resolveu acalmar os fãs após declarações de David Boreanaz e afirmou nesta sexta-feira, com todas as letras, de que Bones não irá terminar na oitava temporada. Nesta semana, o protagonista da série do canal Fox decidiu discutir um possível fim do show, e disse em seu Twitter que “será um agente livre depois da próxima temporada”. A emissora não comentou as declarações do ator, mas Hart Hanson afirmou em entrevista à Entertainment Weekly de que não há planos de acabar com Bones. “Não estamos de forma alguma planejando o fim do show. Claro que qualquer coisa pode acontecer em um mundo complicado…mas estamos confiantes de que teremos uma temporada 9, ou até mesmo uma 10”, disse.

Hanson acredita que Boreanaz estava “apenas brincando”, mas que seus tweets têm algum significado. “Todas as suas polêmicas afirmações possuem um fundo de verdade. As negociações em relação ao seu contrato vão ocorrer no fim da próxima temporada, então ele quis dizer algo do tipo ‘o quanto vocês me amam’? É provável que seja isso”, respondeu.

Bones foi renovada pela Fox antes do término da sétima temporada, em fevereiro deste ano. Segundo o presidente-executivo Kevin Reilly, a emissora está muito feliz com o sucesso da série.

Fonte: The Huffington Post