Criador de ‘American Horror’ quer romance “macabro” para próxima temporada

A terceira temporada de American Horror Story poderá ter romance do tipo “Romeu e Julieta”, mas bem ao estilo do show: com muito terror. Pelo menos essa é a intenção do criador da série. Em entrevista à revista americana Entertainment Weekly, Ryan Murphy revelou alguns planos para a terceira temporada de American Horror (o segundo ano termina em janeiro nos EUA).

Enquanto que as duas primeiras temporadas giravam em torno de um casamento em crise e de um assustador sanatório, Murphy afirma querer agora algo mais glamouroso e diabólico: “Uma coisa que sinto falta da primeira temporada é aquele romance jovem estilo Romeu e Julieta como o de Tate e Violet (Evan Peters e Taissa Farmiga). Faremos uma história nesse sentido para o próximo ano”, diz o criador.

Ryan Murphy não revelou mais detalhes sobre o elenco ou o local das gravações, mas ele garante que a história se passará em um lugar onde “um horror real ocorreu”. Vamos aguardar as novidades!