Cougar Town: possível cancelamento da série leva atores a procurar novos projetos

Cougar Town, série cuja estrela é a ex-Friend Courteney Cox, está passando por uma fase difícil. Os boatos de que o programa da emissora americana ABC (no ar pela Sony no Brasil) não sobreviverá uma próxima temporada ficam mais fortes com o anúncio de que atores fixos estão confirmando participação em pilotos de novas séries.

Agora foi a vez de Dan Byrd. O ator que interpreta Travis Cobb em Cougar Town vai participar do novo projeto de Louis C. K. (ainda sem título). O que se sabe é que a nova série encomendada pela CBS será uma comédia sobre um grupo de jovens que tentam realizar seus sonhos em uma época de incertezas na economia. A cantora e atriz Ashley Tisdale também fará parte do elenco.

Outro ator de Cougar Town a anunciar novo projeto foi Josh Hopkins (Grayson Ellis). Nesta semana, ele foi confirmado na comédia da NBC Lady Friends. Resta saber quem será o próximo…

Caso a ABC resolva renovar Cougar Town, as outras emissoras terão que se virar para encontrar novos atores para os pilotos.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

As informações são da Inside TV.