Conheça Bela Adormecida e Mulan de ‘Once Upon a Time’

A segunda temporada de Once Upon a Time só começa em setembro, mas a emissora americana ABC já anuncia a chegada de novas princesas à série: agora é a vez de a Bela Adormecida e Mulan contarem sua história.

A produção comandada pelos criadores Adam Horowitz e Edward Kitsis escalou Sarah Bolger (The Tudors) e Jamie Chung (Se Beber Não Case 2) para o novo ano de Once Upon a Time.

Sarah Bolger, 21, será Aurora (Bela Adormecida), princesa que cai em sono profundo após ser amaldiçoada pela bruxa Malévola (Maleficent, interpretada por Kristin Bauer van Straten, a Pam de True Blood). A atriz irlandesa é mais conhecida por sua participação na série The Tudors como a personagem Mary (também uma princesa).

Já Jamie Chung, 29, foi escolhida para viver a guerreira Mulan, uma jovem chinesa que ajuda o pai a expulsar os invasores de sua terra. Chung é mais lembrada por seu trabalho no cinema (Sucker Punch e Se Beber Não Case 2).

Além dessa novidade, a ABC já havia divulgado recentemente que Emilie de Ravin (Belle) fará parte do elenco fixo da série de contos de fada. A temporada de estreia (que atualmente é exibida no Brasil pelo canal Sony) foi muito bem sucedida nos EUA: a média de audiência ficou em 9 milhões de espectadores.

Fonte: TV Guide