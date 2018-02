Confirmado: Kate Walsh não ficará em Private Practice

A sexta temporada de Private Practice, já confirmada pelo canal americano ABC, será a última para doutora Addison Montgomery. Kate Walsh, protagonista da série médica, confirmou nesta terça-feira, durante a gravação de um programa de entrevistas, que ficará apenas até a próxima temporada. “Sim, este será meu último ano. Tem sido uma incrível jornada. É um pouco triste, pois é um grande capítulo da minha vida”, afirmou.

A declaração de Kate Walsh veio dias depois do anúncio da demissão de Tim Daly, que tinha um dos papéis principais em Private Practice.

Mas a saída da protagonista não significa exatamente o fim do show. Em uma conversa recente com a revista TV Guide, a criadora da série Shonda Rhimes disse que os executivos da emissora pediram para ela “não pensar na próxima temporada como sendo a última”.

O sexto ano de Private Practice terá inicialmente 13 episódios.

