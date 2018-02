O canal pago FX exibe nesta sexta-feira, a partir das 22h, episódios especiais de Family Guy e American Dad que homenageiam sucessos do cinema.

O especial inclui as referências das duas séries a Esqueceram de Mim.

Peter Griffin e família ainda terão os episódios com referências a Piratas do Caribe, Conta Comigo, Louca Obsessão, Um Sonho de Liberdade e Três Reis.



Já American Dad faz o mesmo com James Bond e O Virgem de 40 Anos.