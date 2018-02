Chevy Chase está fora de ‘Community’

Agora é oficial: Chevy Chase não faz mais parte do elenco de Community. A notícia confirmada nesta quarta-feira pela produção da comédia não representa exatamente uma surpresa. O público que acompanha a série sabe que o temperamento do intérprete do personagem Pierce Hawthorne não é lá muito amigável. Já faz um tempo que Chase vem dando trabalho para os produtores de Community e para os colegas de elenco.

Em março, Chase e o criador da série Dan Harmon trocaram farpas em público. Além disso, o ator abandonou as gravações no último dia de filmagens da terceira temporada. Logo depois, os dois brigaram na festa de encerramento dos trabalhos, Chase deixou uma mensagem ofensiva na secretária eletrônica de Harmon que vazou para a imprensa… enfim, foi tanta confusão que não havia como sustentar a presença do comediante. A briga resultou na saída do criador de Community em maio. Harmon disse que foi “demitido” do próprio show que criou. Tenso…

A última polêmica envolvendo Chase foi em outubro, quando o ator deixou escapar uma palavra racista na frente de dois colegas negros, Yvette Nicole Brown e Donald Glover.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

A saída do comediante ocorre no fim das filmagens da temporada 4. Ele não deve aparecer nos dois últimos episódios, que ainda não foram gravados. A estreia do novo ano aconteceria em outubro nos EUA, mas foi adiada para fevereiro de 2013. A quarta e possivelmente temporada final terá 13 episódios.