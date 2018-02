Cheryl Cole pode ganhar papel fixo em ‘Glee’

*Por E+

Após ser demitida antes da estreia da primeira temporada do The X-Factor USA, no ano passado, a cantora britânica Cheryl Cole tem conquistado seu espaço no concorrido mercado americano. E como parte da reviravolta em sua carreira, ela pode simplesmente integrar o elenco de uma das séries de maior sucesso da TV: Glee.

Quem deu a notícia foi o jornal Daily Star, que conversou com os atores Jane Lynch e Matthew Morrison, intérpretes de Sue Sylvester e Will Schuester, e disseram sobre a possibilidade de Cheryl integrar o elenco na próxima temporada.

“Estão conversando com a Cheryl para ela aparecer por um ano, mas isto tem que acontecer agora. Matthew falou muito bem dela e os mais novos estão ansiosos para tê-la conosco, por razões óbvias. Matthew conversou com ela e parece que ela está disposta”, disse Jane.

“Cheryl é o ajuste perfeito para Glee. Ela pode cantar, dançar. Seria legal se ela interpretasse a si mesma”, disse Matthew. “Ela é uma mulher bonita e a América está realmente começando a conhecê-la”, acrescentou.