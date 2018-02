Charlie Sheen x Ashton Kutcher

Charlie Sheen será o convidado do Comedy Central Roast. O programa vai ao ar em 19 de setembro, mesmo dia da estréia de seu substituto Ashton Kutcher em Two and a Half Men.



# WINNING

A atração é um ‘roast’ (frito, assado), o que quer dizer que Sheen deve enfrentar piadinhas e impropérios sobre ele mesmo durante todo o tempo. O ator parece ter comprado a briga numa boa. “Pode-se dizer que eu tenho nutrido cuidadosamente este ‘roast’ há algum tempo. É hora de trazê-lo à tona. Vai ser épico”, afirmou em um comunicado à imprensa.

O criador do programa Kent Alterman disse que o caminho está livre. “Charlie nos assegurou que este Roast será sem limites… O que assustou até a nós mesmos”, disse ao Inside TV.

* O Carlos comentou outro dia que a repórter aqui “parece não gostar” do ator… imagine. Charlie Sheen é um mestre do showbiz 😉