Charlie Sheen está decepcionado com o rumo de ‘Two and a Half Men’

Charlie Sheen parece ter mudado bastante de opinião em pouco tempo. No mês passado, durante a entrega dos prêmios Emmy, ele elogiou os ex-companheiros de elenco de Two and a Half Men. Agora, segundo relata o site da revista The Hollywood Reporter, a coisa mudou de figura.

Questionado por um cinegrafista sobre o porquê da sistemática queda de audiência de sua ex-série, ele alfinetou: “As pessoas não são burras… não todas.” E sobre Ashton Kutcher, que o substituiu: “Ele está fazendo o melhor que pode. Eu não acho que o papel está amaldiçoado, mas estou muito decepcionado com a forma como eles estão lidando com o que eu deixei para trás”.

A estreia da nona temporada, em 19 de setembro, teve 28 milhões de espectadores. Entretanto, o programa tem perdido audiência semanalmente. No mais recente episódio, a audiência foi de pouco mais da metade disso: 14,9 milhões. Sinal de alerta? Nem tanto. A série ainda é a mais vista pela fatia de público mais desejada pelos anunciantes, a de pessoas entre 18 e 49 anos.