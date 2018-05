Charlie Sheen em nova série?

Ninguém mais aguenta as bobagens que Charlie Sheen anda dizendo/fazendo por aí. Mas agora a notícia parece ter alguma utilidade, pelo menos para quem ainda é fã do ator. O site radar online afirma que ele fechou um acordo com a Lionsgate Television para uma nova série de comédia.

O personagem seria muito parecido com o Charlie de Two and A Half Men, só que com uma personalidade mais forte. Ou seja, um alterego de Sheen mais “realista”.

Um programa mais “ousado” seria possível justamente por causa da Lionsgate, produtora independente responsável por Mad Men e Weeds, entre as séries mais conhecidas.



Alguém ainda tem coragem de contratar Charlie Sheen?

A produtora já teria fechado com o canal TBS, que exibiria a nova série. Nenhum dos dois confirmou a notícia.

Sobre Two and a Half Men, o TMZ afirmou hoje que a série vai começar a nova temporada com a morte trágica de Charlie, que cairia de um penhansco com o carro. As gravações devem acontecer em 5 de agosto. O site diz que o desfecho trágico tem a ver com uma garantia de que o ator jamais voltaria à série. Uma vingança do produtor Chuck Lorre pelos impropérios desferidos pelo ator quando tudo isso começou.

* E se vc ainda não cansou da vida de Sheen, ainda tem essa: a última das três “deusas” a dividir a mansão com o ator foi embora. Agora ele está oficialmente “solteiro” o.O A matéria é da US Magazine