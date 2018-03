Chandler Bing is back! Matthew Perry volta à NBC para estrelar comédia

Matthew Perry retorna à NBC para estrelar a comédia Go On, escrita por Scott Silveri, com quem o ator trabalhou anteriormente em Friends. Na série, Perry será um locutor esportivo que, ao sofrer uma grande perda, encontra consolo nas sessões de terapia em grupo. Julie White (Law & Order: SUV) também foi escalada para o elenco.

Perry já havia tentado voltar à TV com a série Mr. Sunshine, da ABC, no ano passado. O eterno Chandler Bing também poderá ser visto na série The Good Wife, em um episódio que deve ir ao ar no dia 25 de março, nos Estados Unidos.