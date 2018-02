Cena de ‘Game of Thrones’ mostrou cabeça de Bush em lança

Não, você não leu nada errado. O título do post diz exatamente o assunto. A produção de Game of Thrones “usou” a cabeça do ex-presidente dos Estados Unidos George W. Bush como “modelo” para criar as cenas com cabeças em pontas de lanças – já que a decapitação é o castigo para traidores nos Sete Reinos. O mais interessante nessa história é que o artifício utilizado pelo show foi “denunciado” por um fã no site Reddit. Apesar das especulações na internet, os criadores de Game of Thrones David Benioff e D.B. Weiss fizeram questão de explicar que a imagem do polêmico ex-presidente foi usada sim como modelo, e que a escolha não foi por questão política, mas de orçamento. “A cabeça de George Bush aparece em várias cenas. Não é uma escolha política. Nós apenas tivemos que usar a cabeça que estava disponível”. Então tá. Até agora, a única cena em que Bush pode ser reconhecido é a que passa no episódio 10, quando Joffrey Baratheon (Jack Gleeson) força Sansa (Sophie Turner) a olhar para a cabeça do pai, que tinha sido decapitado.

Fonte: The Hollywood Reporter