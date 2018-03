CBS anuncia renovação de várias séries – Confira a lista

O canal americano CBS anunciou na tarde desta quarta-feira a renovação 15 séries que estão em sua programação. Ao todo, 18 shows foram renovados – a emissora já havia divulgado novas temporadas para How I Met Your Mother, The Big Bang Theory e Survivor. Confira abaixo quais séries virão para a Fall Season 2012/2013:

Comédia:

2 Broke Girls

The Big Bang Theory

How I Met Your Mother

Mike & Molly

Drama

Blue Bloods

Criminal Minds

CSI

The Good Wife

Hawaii Five-0

The Mentalist

NCIS

NCIS: Los Angeles

Person of Interest

Outros:

48 Hours Mystery

60 Minutes

The Amazing Race

Survivor

Undercover Boss

Fonte: TV Line