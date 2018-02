Canal americano decide cancelar Spartacus

O canal a cabo Starz surpreendeu os fãs de Spartacus ao anunciar nesta segunda-feira o cancelamento da série épica. “O show representou um desafio desde o início. Enfrentamos obstáculos e tragédias. Nosso plano original era chegar à quinta ou sétima temporada. Mas após a morte de Andy Whitfield (o primeiro protagonista) e analisando o histórico da série, decidimos terminar o show enquanto está em boa fase”, declarou o criador Steven S. DeKnight.

Spartacus deve acabar após a terceira temporada, que vai ao ar em janeiro de 2013. War of the Damned (Guerra dos Condenados) terá como foco a batalha final entre Spartacus e Marcus Crassus. DeKnight garante que a última temporada terá cenas tão “espetaculares” quanto as duas primeiras.

A série, que foi ao ar a partir de 2010, logo ganhou muitos admiradores, apesar de uma audiência bem modesta no início. A cada episódio, Spartacus ganhava mais atenção, chegando a 6 milhões de espectadores. No entanto, ao fim da primeira temporada, o protagonista Andy Whitfield foi diagnosticado com câncer, adiando as gravações do segundo ano da série. A produção decidiu então colocar no ar um curto prólogo sem Whitfield, “Gods of Arena“, uma forma de manter o show na TV até a recuperação do seu protagonista. Mas com a morte do ator, o papel de Spartacus ficou com o novato Liam McIntyre, que estrela a segunda temporada, “Vengeance“.

Assista ao teaser do último ano de Spartacus:

Fontes: TV Line e Entertainment Weekly