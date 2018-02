Canais começam a divulgar datas de retorno de séries no Brasil

A Fall Season 2012/2013 (período de retorno das principais séries americanas) começou, e os canais pagos no Brasil já estão anunciando as novas temporadas de seus principais shows, além de estreias de programas inéditos. Boa parte das séries populares volta em outubro, mas algumas só darão as caras por aqui em novembro ou dezembro.

Segue abaixo um calendário parcial de estreias no Brasil de alguns canais fechados. Se sua série preferida não estiver incluída, é porque ainda não há previsão de retorno! A lista será atualizada conforme as emissoras vão divulgando novas datas.

FOX

The Walking Dead (3ª temporada): 16 de outubro

American Horror Story (2ª temporada): 30 de outubro

Glee (4ª temporada): novembro

Warner Channel

2 Broke Girls (2ª temporada): 15 de outubro

Two and a Half Men (10ª temporada): 17 de outubro

The Big Bang Theory (6ª temporada): 23 de outubro

Estreia de Arrow (1ª temporada): 22 de outubro

Estreia de Go On (1ª temporada): novembro (o episódio piloto foi exibido no último domingo,23, após os Emmy Awards)

FX

Homeland (2ª temporada): 21 de outubro

A vida de Rafinha Bastos: novembro

HBO

Treme (3ª temporada): 1º de outubro

Boardwalk Empire (3ª temporada): 14 de outubro

Space

Suits (2ª temporada): 17 de outubro

Syfy

Haven (3ª temporada): 1º de outubro

Sony

X-Factor (2ª temporada): 2 de outubro

CSI (13ª temporada): 22 de outubro

Grey’s Anatomy (9ª temporada): 22 de outubro

Private Practice (6ª temporada): 22 de outubro

Once Upon a Time (2ª temporada): 25 de outubro

Estreia de The Client List (série estrelada pela ex-Ghost Whisperer Jennifer Love-Hewitt): 24 de outubro

Revenge (2ª temporada): novembro

Universal Channel

Estreia de Elementary (1ª temporada) – 25 de outubro

Estreia de Chicago Fire (1ª temporada) – até o fim do ano

Estreia de Animal Practice (1ª temporada) – até o fim do ano

Estreia de Beauty and The Beast (1ª temporada) – até o fim do ano

AXN

Final de temporada de Missing (1ª temporada): outubro

Glitz

Estreia de The Renovators (reality show): 16 de outubro

Sony Spin

Archer (1ª temporada): outubro

Call me Fitz (2ª temporada): outubro

Being Human (1ª temporada): outubro

Internet

A Netflix também anuncia novas produções de séries, só que para 2013:

House of Cards, com Kevin Spacey.

Arrested Development (a Netflix produzirá mais uma temporada – final -com todo o elenco original, incluindo o ator Jason Bateman)

Hemlock Grove, com a atriz Famke Janssen (The X-Men)

Orange is the New Black, com Jason Biggs (American Pie)

Além dos projetos acima, a Netflix também exibirá no Brasil a série Derek, do comediante Ricky Gervais, criador de The Office.