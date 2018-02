Canais americanos divulgam data de encerramento de temporadas

Tudo que é bom dura pouco tempo. É a sensação que tenho quando as emissoras americanas anunciam as datas em que suas séries fecham as temporadas. Fall Season 2012/2013 está chegando ao fim, gente!

Saudades à parte, confira abaixo as séries que terão episódios finais em dobro:

(PS: Somente os canais abaixo divulgaram informações. Se sua série preferida não está aqui, é porque a emissora que a exibe ainda não se pronunciou!)

CBS

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

28 de abril: The Good Wife

5 de maio: The Mentalist

9 de maio: Two and a Half Men/ Person of Interest

10 de maio: Vegas/ Blue Bloods

13 de maio: How I Met Your Mother/ Broke Girls

14 de maior: NCIS; NCIS – Los Angeles

15 de maio: CSI

16 de maio: The Big Bang Theory/ Elementary (2 horas)

17 de maio: Undercover Boss

20 de maio: Rules of Engagement/ Mike & Molly/ Hawaii Five-0

22 de maio: Criminal Minds (2 horas)

CW

8 de abril: The Carrie Diaries

7 de maio: Hart of Dixie

13 de maio: 90210

14 de mio: Cult

15 de maio: Arrow/ Supernatural

16 de maio: The Vampire Diaries/ Beauty and the Beast

17 de maio: Nikita

FOX

28 de março: Raising Hope (1 hora)

26 de abril: Touch

29 de abril: Bones/ The Following

4 de maio: COPS

7 de maio: New Girl/ The Mindy Project

9 de maio: Glee

12 de maio: Bob’s Burgers Season/ American Dad!

19 de maio: The Cleveland Show (2 episódios)/ The Simpsons (2 episódios)/ Family Guy (2 episódios)