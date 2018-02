Californication terá reencontro de atores de Lost

Jorge Garcia, que trabalhou na recém-cancelada série Alcatraz, teve participação confirmada na nova temporada de Californication. O ator contracenará com a ex-colega de Lost Maggie Grace. No episódio, Maggie será uma groupie e a 17364529 mulher a passar pela cama do escritor Hank Moody (David Duchovny). Garcia participará de um dos episódios como um amigo do passado da bonitona.

A sexta temporada de Californication estreia somente no início de 2013, e terá 12 episódios.