Briga com criador de Community coloca em risco o futuro de Chevy Chase na série

O clima anda bem pesado nos bastidores de Community. Tudo porque o criador da série Dan Harmon e o ator Chevy Chase (que interpreta Pierce Hawthorne) estão trocando ofensas em público. Segundo o site de entretenimento Deadline Hollywood, a coisa saiu do controle no mês passado, quando Chase saiu do estúdio no último dia de filmagens da temporada sem gravar uma de suas cenas. Logo depois, durante a festa de encerramento das gravações, Harmon levantou-se e mandou um bem sonoro “Fu** You” para Chevy Chase, na frente da esposa e da filha do ator. Climão. Chase e a família deixou a festa na hora. E o pior que a confusão não parou por aí. Revoltado, o comediante deixou uma mensagem nada gentil na secretária eletrônica de Dan Harmon, que logo vazou para a imprensa. Escute aqui o áudio.

A rixa entre Chase e Harmon vem justamente no momento em que Community se consolida como a segunda maior audiência do canal americano NBC, com grande possibilidade de renovação para quarta temporada. Mas será que Community conseguiria se manter sem o maluco e malvado Pierce Hawthorne? Em entrevista ao The Huffington Post, Chevy Chase admitiu que “poderá não ficar muito tempo” na série. Agora é aguardar pelos próximos episódios da polêmica.

Fontes: Deadline e The Huffington Post