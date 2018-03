“Boss” e “Once Upon a Time” estreiam nesta quinta no Brasil

A TV fechada conta hoje com duas boas estreias: Once Upon a Time, na Sony, e a premiada série Boss, na TNT.

Kelsey Grammer (que sempre será o nosso querido Frasier) voltou a se dividir entre a carreira de produtor-executivo de séries e de ator para estrelar o já aclamado drama Boss. E o retorno dele como o sério prefeito Tom Kane já lhe rendeu o Globo de Ouro 2012 de melhor ator. Em Boss, a vida de Kane muda completamente quando descobre ter uma doença degenerativa. Por conta de sua intensa rotina política, ele não revela sua condição a ninguém, nem mesmo à esposa Meredith (Connie Nielsen) e à filha Emma (Hanna Ware). O prefeito está tão determinado a se manter no cargo que a única pessoa a saber da doença é sua própria médica.

Apesar de premiado, o show não teve bons resultados de audiência em sua primeira temporada. A estreia, em outubro do ano passado, não alcançou mais do que 1 milhão e meio de espectadores. Mesmo assim, conseguiu garantir a segunda temporada, que vai ao ar nos EUA em agosto.

Já Once Upon a Time está em uma situação muito mais confortável nos EUA. A fofa série de contos de fada se coloca entre as maiores audiências do canal americano ABC, com média de 8 milhões de espectadores. Na história, a durona Emma (Jennifer Morrison) é procurada por seu filho Henry (Jared Gilmore), 10 anos depois de tê-lo dado para adoção. Ao levá-lo de volta para a pequena Storybrooke, o garoto revela que tudo lemos nos contos de fadas aconteceu de verdade, e que todos os moradores daquele lugar fizeram parte daquele mundo encantando, mas foram amaldiçoados por uma bruxa a viverem para sempre na cidade onde o tempo nunca passa. Henry conta a Emma que somente ela pode salvá-los. Em paralelo, vemos como tudo isso um dia aconteceu. No elenco estão Ginnifer Goodwin (Branca de Neve/Mary Margaret Blanchard), Lana Parrilla (Rainha Má/ prefeita Regina Mills) e Josh Dallas (Príncipe Encantado/ David Nolan).

Once Upon a Time estreia hoje na Sony, às 21h. Logo depois chega Boss pelo canal TNT, às 22h.