Body of Proof perde dois de seus principais atores

Body of Proof sofreu duas importantes perdas após o fim da segunda temporada: John Carroll Lynch e Nicholas Bishop não devem retornar para o terceiro ano da série médica do canal americano ABC.

John Carroll Lynch, que interpreta o detetive de homicídios Bud Morris, deixa o show para trabalhar no novo projeto da NBC “Do No Harm“. No piloto, Lynch contracena com o ex-Rescue Me Steven Pasquale.

Nicholas Bishop, o médico-investigador Peter Dunlop de Body of Proof, também deixa o elenco, segundo informações do site de entretenimento The Hollywood Reporter.

No episódio final da segunda temporada, que foi ao ar nos EUA em abril, o personagem de Bishop foi esfaqueado durante uma briga, enquanto o detetive interpretado por Lynch está com a mulher em um chá de bebê.

No Brasil, Body of Proof é exibido pelo canal AXN.