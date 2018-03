Boardwalk Empire: HBO divulga primeiro teaser da nova temporada

“Novo ano, novas regras. Chega de bobagens”. Essa é a frase inicial do teaser da terceira temporada de Boardwalk Empire. O que isso significa? Que o ex-tesoureiro Nucky Thompson (Steve Buscemi) assumiu de vez o seu lado mafioso. A prova disso é a frase no fim do teaser: “Eu tenho amigos na política, e como um favor a eles, eu prefiro simplificar as coisas”. Logo depois, o gângster dá uma ordem de atirar na cabeça de algum azarado que cruzou o seu caminho. Pelo jeito, a nova temporada de Boardwalk Empire promete muitas intrigas, corrupção e claro, mortes. Em uma entrevista ao jornal The Huffington Post, o criador da série Terrence Winter disse que a terceira temporada (a história segue para o ano de 1923) poderá ser muito bem comparada com os tempos atuais. “A proibição é o grande modelo para o negócio ilegal da droga; foi ela que transformou milionários em gângsters. As pessoas compravam favores, e as grandes empresas controlavam tudo”, conta Winter.

Boardwalk Empire ainda não tem data de estreia. Enquanto isso, satisfaça um pouco da sua curiosidade: