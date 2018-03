Big Bang Theory, The Mentalist, Two and a Half e The Good Wife já têm data de encerramento de temporadas nos EUA

A emissora americana CBS divulgou hoje o calendário dos episódios finais de suas séries. E resolveu dar um pequeno presente ao público: a sinopse de cada último episódio. Confira a lista:

Domingo, 8 de abril

CSI Miami – Quando um dos grandes inimigos da equipe de CSI é morto, Horatio precisa investigar qual membro do time pode ser o suspeito do crime

Domingo, 29 de abril

The Good Wife – A equipe de Lockhart & Gardner encara seu maior desafio quando a advogada Patti Nyholm (Marta Plimpton) retorna e une forças com Louis Canning (Michael J. Fox) colocando a firma de Alicia em risco de falência.

Segunda, 7 de maio

2 Broke Girls (episódio de 1 hora) – Max e Caroline vão a um evento de gala em Manhattan para apresentar o negócio de cupcakes à famosa Martha Stewart.

Terça, 8 de maio

Unforgettable – Seguindo a trilha do assassino de sua irmã, Carrie retorna a cidade de Syracuse, onde o matador pode ter feito outra vítima.

Quarta, 9 de maio

CSI – Quando um amigo do xerife se torna o principal suspeito do assassinato da esposa, a investigação chega a um nível político, e acaba revelando a verdade por trás da conturbada história entre Russell e Finlay. Além disso, um antigo inimigo do time reaparece.

Quinta, 10 de maio

The Big Bang Theory – Wollowitz realiza os preparativos finais antes de ir para o espaço.

Sexta, 11 de maio

CSI: NY – Ao ser baleado, Marc se vê em um limbo enquanto luta para sobreviver.

Blue Bloods – Frank corre contra o tempo quando descobre que há suspeitas de um ataque terrorista, mas sem nenhuma indicação de hora e local.

Segunda, 14 de maio

How I Met Your Mother (1 hora) – No dia do casamento de Barney, a esposa dele é finalmente revelada, e a turma começa a relembrar o dia em que encorajou Ted a seguir o seu coração e ir atrás de quem foi embora.

Mike & Molly – Será que finalmente Mike e Molly chegarão ao altar?

Two and a Half Men – Jake se forma no colegial e toma uma grande decisão sobre o que fará com sua vida.

Hawaii Five-0 – O time parte para caça a um criminoso depois que alguém do time é morto.

Terça, 15 de maio

NCIS – O terrorismo sacode os alicerces da Marinha. Gibbs e o time serão surpreendidos por algo que irá devastá-los.

NCIS: Los Angeles (2 horas) – A equipe de L.A. é levada a um perigoso jogo mental contra um mestre no crime motivado por vingança.

Quarta, 16 de maio

Criminal Minds (2 horas) – Quando um banco federal está sob ataque, a equipe é chamada para negociar a soltura dos reféns. A situação fica mais tensa quando alguém do time torna-se refém. O episódio também marca a saída de Emily Prentiss (Paget Brewster).

Quinta, 17 de maio

Rules of Engagement – Jen resolve organizar o chá de bebê de Audrey, mas coloca a data errada no convite. Russell faz grandes conquistas quando decide desistir das mulheres.

Person of Interest – Durante uma ação, Reese será forçado a confiar na ajuda de Finch, Carter e Fusco para combater o FBI, policiais corruptos e antigos inimigos.

The Mentalist – Após mais uma tentativa falha de derrotar Red John, Patrick Jane chega ao fundo do poço, encontra uma amante e atira (!!!) em alguém da equipe.