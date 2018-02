Atriz que foi “Janice” em Friends estará em Californication

“Oh my God!”. Maggie Wheeler, comediante que ficou muito conhecida ao interpretar a namorada de Chandler (de voz nasalada) Janice, fará algumas participações na nova temporada de Californication.

A atriz, que recentemente apareceu em The Closer e Curb Your Enthusiasm, interpretará uma guru que odeia homens, mas que inevitavelmente se envolverá com o escritor meio doidão Hank (David Duchovny). O interessante é que fora das telas eles chegaram a namorar por um tempo.

Maggie Wheeler e Duchovny trabalham juntos na primeira temporada de Arquivo X e no filme New Year’s Day, de 1989.