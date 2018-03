Atriz de ‘The Secret Circle’ estrela nova série

Britt Robertson, que interpretou a bruxa Cassie Blake em The Secret Circle, foi escalada para uma nova série da emissora americana CBS. Baseada em um romance de Stephen King lançado em 2009, Under the Dome se passa em uma comunidade de New England que repentinamente se vê presa a uma maciça, poderosa e transparente barreira.

No drama que terá por enquanto 13 episódios, Britt será Angie, uma garçonete aspirante a enfermeira que sonha em escapar de sua cidade natal, Chester’s Mill. Under the Dome será produzida pela Amblin Entertainment, de Steven Spielberg, e estreia nos EUA em 24 de junho.

Esta será a terceira produção em três anos que Britt faz parte do elenco principal de uma série. A jovem atriz não teve muita sorte nos trabalhos anteriores: Life Unexpected ( onde interpretava Lux, que reencontrou os verdadeiros pais depois de ser abandonada quando bebê) sobreviveu apenas duas temporadas. Já The Secret Circle não passou do seu ano de estreia. Boa sorte desta vez, Britt!