Atriz de ‘The Big Bang’ se diz surpresa com indicação ao Emmy

O ótimo trabalho da atriz Mayim Bialik, que interpreta a engraçadíssima Amy Farrah Fowler em The Big Bang Theory, foi finalmente reconhecido na última quinta-feira, quando a principal premiação da TV americana anunciou seus indicados. Concorrendo ao prêmio de melhor atriz coadjuvante em série de comédia, Mayim Bialik disse em entrevista à Vulture que não esperava ser lembrada pela Academia. “Eu tinha tanta certeza de que não seria indicada que no momento em que anunciavam os candidatos eu concedia uma entrevista à Babyzone.com sobre amamentação!”, revelou a atriz.

Bialik, de 36 anos, ganhou fama na comédia pré-adolescente Blossom no início da década de 1990. Logo depois se afastou da TV, fazendo algumas pontas em séries ao longo dos anos. Nesse meio tempo casou-se e teve dois filhos. Em 2010, ganhou o papel de uma nerd especialista em neurobiologia em The Big Bang Theory. O que era para ser temporário transformou-se em fixo: Amy Farrah Fowler caiu nas graças do público, e as cenas com Sheldon Cooper (Jim Parsons) tornaram-se as melhores da série.

The Big Bang Theory recebeu 5 indicações ao Emmy, entre elas a de melhor série de comédia e de melhor ator em série de comédia para Jim Parsons.