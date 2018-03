Atriz de ‘Covert Affairs’ fará participação em ‘Go On’

Piper Perabo, a agente Annie Walker de Covert Affairs (e que cá entre nós, se parece bastante com Emilia Clarke, de Game of Thrones) participará de 3 episódios de Go On, série estrelada por Matthew Perry.

A atriz fará uma ex-paciente do grupo de ajuda de Lauren (Laura Benanti) que volta para terapia e conhece Ryan (Perry), que fica bem mexido com a chegada da moça. Os dois terão um relacionamento. Será um nova chance para Ryan King se recuperar definitivamente do luto? Ficamos na torcida!